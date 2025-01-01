انت الأن تتابع خبر مقاطع هيفا وهبي من حفلها في دبي حديث الجمهور..وهذا ما قالته على المسرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول جمهور النجمة هيفا وهبي مقطع فيديو من حفلها الذي أحيته في دبي في رأس السنة، وظهرت هيفا متألقة كالعادة على المسرح وهي توجه كلامها للحضور قائلة: "لو بتشوفو من هون شو حلوين".



على صعيد آخر عايدت هيفا وهبي مؤخرا متابعيها بمناسبة الأعياد المجيدة، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الروعة، فقد كانت ترتدي فستاناً ضيقاً باللون الأحمر، من دون أكمام، وقفازين شفافين أسودين طويلين، ووضعت على شعرها ربطة كبيرة باللون الأحمر على شكل فراشة، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

https://x.com/judywehbe/status/1874221468130955534?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1874221468130955534%7Ctwgr%5E8ab8e930e72c96007cb46df2a779b96b991d5bd9%7Ctwcn%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elfann.com%2FtwitterIframe%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjudywehbe%2Fstatus%2F1874221468130955534