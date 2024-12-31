انت الأن تتابع خبر خالد الصاوي يتمنى أن يجتمع بكلبه في الجنة وهالة صدقي لبست الأسود لنصف عام حداداً على كلبتها .. هكذا تأثر الفنانون بفقدان حيواناتهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشكل علاقة الفنانين بحيواناتهم الأليفة ارتباطاً عاطفياً يتجاوز حدود الصداقة، حيث تصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية وإلهامهم الفني. على سبيل المثال، عبّر الممثل المصري خالد الصاوي مؤخرا، عن ارتباطه العميق بكلبه، حيث اعتبره جزءاً من حياته، وتمنى من الله أن يجمعه به بعد رحيله. بعض الفنانين يختارون الكلاب، بينما يفضل آخرون القطط أو الخيول، ويشاركون متابعيهم لحظات خاصة مع حيواناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس مدى قوة هذه العلاقة. تلك الكائنات ليست مجرد رفقاء، بل شركاء في الإبداع والمشاعر، ولهذا يعاني البعض من حزن عميق عند فقدانها، حيث تترك فراغاً يصعب ملؤه بحسب ما يعبرون.

في إحدى المقابلات، تحدث الممثل المصريخالد الصاويعن علاقته القوية مع كلابه، وخاصة كلبه المفضل "ميكي"، الذي توفي مؤخرًا. أشار الصاوي إلى أن الكلاب أصبحت جزءًا من حياته اليومية، خاصة في ظل عدم قدرته على الإنجاب. وصف الصاوي "ميكي" بأنه كان كلبًا ذكيًا وذو شخصية مستقلة، وبيّن كيف عاشت أسرته معه لحظات مميزة، حتى أنه كتب له 20 أغنية. وأضاف بحزن أن من أمنياته أن يلتقي به في الجنة، معبرًا عن عمق العلاقة التي جمعته بهذا الرفيق الوفي.

في عام 2015، عاشت الممثلةهالة صدقيتجربة فقدان أليمة برحيل كلبتها "سوشي"، التي كانت قريبة من قلبها. لتعبر عن حزنها العميق، اختارت هالة أن ترتدي ملابس الحداد لمدة نصف عام، وخصصت مكانًا في منزلها لدفن "سوشي". كل يوم كانت تشعل شمعة لتخليد ذكراها. خلال ظهورها في برنامج "السم في العسل" على قناة "MBC مصر2"، أوضحت هالة أن العلاقة التي ربطتها بـ"سوشي" كانت مميزة لدرجة جعلتها تفقد الاهتمام بالعلاقات مع الناس، بسبب الحب الصافي الذي منحته لها.

نشرت الممثلة المصريةتارا عمادعبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور لكلبها الراحل، الذي كان جزءًا من حياتها لسنوات، وعبرت عن حزنها العميق في رسالة مؤثرة. كتبت تارا: "قبل ساعات قليلة، رحبت الجنة بملاك صغير. سوف أفتقدك كثيرًا يا فريسكي، كنت أفضل فتى، 8 سنوات.. كنت أذكى وأطيب وأطرف وأروع روح متمردة."

كما أضافت: "يتألم قلبي بشدة الليلة، ولكني أشعر بالارتياح من فكرة أنك الآن حر وتتجول في الحقول الخضراء المفضلة لديك، وتشم كل زهرة ممكنة تصادفها." تفاعل الكثيرون مع منشورها، معربين عن تعاطفهم وتضامنهم معها في هذا الوقت العصيب.النجمة العالمية كاتي بيري شاركت في عام 2022 مشاعرها الحزينة بعد وفاة قطتها، التي كانت تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من حياتها. عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي ، كتبت كاتي كلمات مؤثرة تعكس عمق ارتباطها بقطتها، التي دخلت حياتها قبل سنوات بعد أن زحفت إلى غرفتها من النافذة وهي حامل.

بعد رحيل القطة، استقبلت كاتي العديد من التعازي من معجبيها، الذين عبّروا عن تضامنهم ودعمهم في هذه اللحظة الصعبة. كانت القطة وفية لها لسنوات، وقد ترك رحيلها أثرًا عميقًا في قلب كاتي، التي اعتادت على مشاركتها اللحظات الجميلة في حياتها.

تأثر الفنان أحمد فهمي بشدة بعد وفاة كلبه "آرثر"، الذي كان له دور كبير في حياته على مدى خمس سنوات. وبسبب الروابط القوية التي جمعتهما، اختار فهمي دفن كلبه في منزله، ليحتفظ بذكراه قريبة منه دائمًا.

أثرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود في قلوب متابعيها بلقطات مؤلمة وثقت وداع قطها الذي توفي بعد معاناة مع مرض السرطان. الفاشنيستا الكويتية شاركت مقطع فيديو يظهر لحظة دفن القط، مما أثار حالة من الحزن العميق بين جمهورها.

وعانت الدكتورة خلود من فقدان حيوانها الأليف، وقررت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة متابعيها مجموعة من الذكريات الجميلة التي جمعتها مع قطها، معبرةً عن مشاعر الحزن والأسى التي تعيشها.

وعلقت على الفيديو الذي يظهر عملية دفن قطها بعبارات مؤثرة، حيث كتبت: "ما راح أنساك، إن شاء الله نلتقي في الجنة.. راح أجمل وأحن قلب بوش". وفي رسالة أخرى، كتبت: "أنا آسفة يا حبيبي، السرطان كان أقوى مني ومنك، تعب كل الناس، وأكل في جسدك وروحك، ما راح أنساك عمري كله يا حبيبي".