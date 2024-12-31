وفاة بشير الديك بعد صراع مع المرض توفي المؤلف بشير الديك في الساعات الأولى من الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري عن عمر يناهز الـ80 عاما بعد صراع مع ال إقرأ المزيد

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توفي المؤلف بشير الديك في الساعات الأولى من الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري، عن عمر يناهز الـ80 عاما، بعد صراع مع المرض.
وأعلنت بسنت، ابنة شقيق بشير الديك، خبر الوفاة كاتبة عبر حسابها بموقع Facebook: "ولا نقول إلا ما يرضي الله، عمي بشير الديك في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له واجعل مرضه شفيعاً له واجعل قبره روضة من رياض الجنة".
وكانت ابنة بشير الديك صرحت منذ ساعات أن والدها يتواجد في العناية المركزة، ولم يطرأ عليه أي تحسن، ومازال على أجهزة التنفس الصناعي فاقدا للوعي، بعد تدهور وظائف الكلى.
يذكر أن بشير الديك، رئيس جمعية مؤلفي الدراما، نُقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من أزمة صحية، وقضى عدة أيام في الرعاية المركزة.
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