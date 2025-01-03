العالم اليوم - يحمل سلاحا.. سجين يحتجز رهائن في سجن فرنسي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 03:25 مساءً - أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية لوكالة فرانس برس، الجمعة، باحتجاز 5 رهائن في سجن آرل جنوبي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر في السجن قوله إن سجينا يحمل سلاحا أبيضا يحتجز 4 ممرضين وحارسا، مضيفا أن الرجل لديه سجّلا من الأزمات النفسية.

من جانبه، أفاد موقع "بي إف إم" الفرنسي بأن فرق الطوارئ توجهت لمكان الحادث.

وكشف أن أحد السجناء احتجز عدة أعضاء من موظفي السجن في سجن آرل المركزي، مضيفا أن فرق الطوارئ وفرق التدخل الإقليمية في طريقها إلى مكان الحادث، وأن الشرطة تتواجد في المكان بالفعل.

كما ذكرت وسائل إعلام أن السجين استغل موعدا طبيا له ليحتجز أعضاء من الطاقم الطبي بالإضافة إلى موظف في السجن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها السجن المركزي في آرل مسرحا لحوادث مماثلة: ففي عام 2013، تم احتجاز حارس كرهينة لعدة ساعات من قبل سجين، والذي سلم نفسه في النهاية.

ولا يعد السجن المركزي في آرل السجن الوحيد المتأثر بانعدام الأمن، ففي مايو 2024، وقعت عملية احتجاز رهائن في مركز سجون إيكس لوين، مما أسفر عن إصابة شخصين.