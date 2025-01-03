ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب قليلًا اليوم بعد مكاسب بلغت واحدًا بالمائة في الجلسة السابقة وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن، بينما تتجه أنظار المستثمرين إلى قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في المستقبل وكذلك الرسوم التجارية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة ليصل إلى 2660.25 دولار للأوقية (الأونصة)، ليحوم حول أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين.

وصعد الذهب بنحو 1.5 بالمائة خلال الأسبوع حتى الآن. وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة مسجلة 2673.90 دولار للأوقية.

ويعد المعدن النفيس أحد أفضل الأصول أداءً في عام 2024، حيث زاد بأكثر من 27 بالمائة في أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 2010.

وينتعش الذهب مع انخفاض أسعار الفائدة، وهو أداة للتحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة مسجلة 29.54 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 923.09 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 909.74 دولار.