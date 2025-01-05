السوداني يزور إيران الأربعاء المقبل لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 02:28 مساءً - يتوجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأربعاء المقبل، لزيارة رسمية إلى الجمهورية الإيرانية.

‏وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيانٍ، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 يناير 2025"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان، أن "الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى بغداد في شهر سبتمبر من العام الماضي، فضلًا عن التطورات التي تشهدها المنطقة".