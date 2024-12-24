نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا ..أحمد جمال يطرح أغنية جديدة بعنوان "ما بيعتذرش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أحمد جمال من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن طرح أغنية جديدة له .

حيث نشر بوستر الأغنية ولم يكشف اي شئ آخر سوى كون طرحها قريبًا .



آخر أعمال أحمد جمال



جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد جمال، هي أغنية "عدى كل الكلام"، التي اكتسح بها موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ولاقت إعجاب وتفاعل الجمهور.

أغنية "عدى كل الكلام" غناء أحمد جمال ومن كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية "عدى كل الكلام"



وتقول كلمات الأغنية: جماله ده محدش يتخيله بلاقي نفسي بحب أبصله، ده لو يطلب نجمة من السما يشوف نفسه في ايه وانا هعمله ده محتاج ١٠٠ فنان يرسمه، يجوا بقى الباقيين يتعلموا مفيش منه اتنين في الدنيا دي ده جنبه الحلوين يستسلموا، عدى عدى عدى كل الكلام ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام م الفرحة قلبي يومها، مرضيش ينام حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه لا واللي زاد وغطى ع الجمال ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال، بيغيروا منه طبعًا كل الجُمال، مش لاقي حتى نص غلطة فيه شقي شقاوة واهو ده اللي مميزة كلامي قبل ما اقابله بجهزه، ده خلى الساكتين يتكلموا وخلى الهاديين يتنرفزوا، عليه طريقة هى اللي بحبها عيونه انا مش بشبع منها لقيت نفسي وروحت معاه انا ده حاجة كده جيالي في وقتها، عدى عدى عدى كل الكلام، ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام م الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام، حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه لا واللي زاد وغطى ع الجمال ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال، بيغيروا منه طبعًا كل الجُمال مش لاقي حتى نص غلطة فيه مش لاقي حتى نص غلطة فيه.