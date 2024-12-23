نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا تخلى محمد سعد عن الكوميديا في فيلم "الدشاش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن طرح فيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، حيث يتم طرحه في دور العرض السينمائية، يوم 1 يناير المقبل، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.



ومن المقرر أن يقدم محمد سعد في فيلم "الدشاش" دورًا جديدًا بعد غياب دام لسنوات عن السينما، حيث يظهر للمرة الأولى في دور شخصية حادة الطباع تتعرض للعديد من المشاكل، ليقرر بهذه الشخصية التخلي عن طابع الكوميديا الذي غلب على الكثير من أعماله من قبل وكان من أبرز تلك الأعمال: اللمبي، كركر، تتح، كتكوت، بوحة، اللمبي 8 جيجا، تحت الطرابيزة، محمد حسين، وغيرهم من الأعمال.

تفاصيل فيلم "الدشاش"





وفيلم "الدشاش" بطولة ‏كل من محمد سعد، ‏زينة، باسم سمرة، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، خالد الصاوي، نسرين أمين، ‏ومحمد فهيم، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز

آخر أعمال محمد سعد

ويذكر أن آخر أعمال محمد سعد الفنية، كان مسلسل "الحاج إكس لانس"، الذي تم عرضه في موسم رمضان قبل الماضي 2023.

أبطال وصناع مسلسل "الحاج إكس لانس"





وشارك في مسلسل "الحاج إكس لانس" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد فتحي، شيرين، ويزو، حسن عبد الفتاح وإبرام سمير، ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.