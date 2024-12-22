نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممدوح موسي يعلق على تصريح عمرو مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي ممدوح موسى، عن رآيه على الفيديو الذي تحدث فيه الملحن عمرو مصطفى عن الإشاعات التي تناولت خلافه مع محمد رحيم، وقال: "في شخص واحد انشالله سأذبح.. ليعود ويكمل «هو واحد بس»، موضحًا منه إلى أنه سيذبح أضحية عند ظهور الحقيقة.

وقال ممدوح موسى، خلال منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"من الصبح والناس كلها بعتالي الفيديو ده وبتقولي ليه مرديتش ومش عارف ارد على ايه وكل ده علشان شافوني معدي في الصوره بس نفسي اعرف ارد على ايه".

وفاة الملحن محمد رحيم

وفي يوم حزين على الوسط الفني، رحل عن عالمنا الملحن محمد رحيم، الذي وافته المنية فجر يوم السبت 23 نوفمبر بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ 45 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا موسيقيًا كبيرًا.