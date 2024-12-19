ابنة بشير الديك: والدي يتعرض للإهمال بالمستشفى بعد مرور حوالي شهر على إعلان إصابته بوعكة صحية كشفت دينا ابنة السيناريست الكبير بشير الديك عن الحالة الصحية ل إقرأ المزيد

بعد مرور حوالي شهر على إعلان إصابته بوعكة صحية، كشفت دينا ابنة السيناريست الكبير بشير الديك عن الحالة الصحية لوالدها مؤكدة تعرضه للإهمال داخل المستشفى.

وكتبت دينا عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، صباح اليوم الخميس، "للأسف بابا دخل تاني الرعاية في مستشفى.. والمرة دي الموضوع بقى مختلف خالص.. للأسف حالته بعد ما كانت بتتحسن شوية بقت ترجع تسوء تاني".

كما أضافت ابنة السيناريست الكبير: "المشكلة في الإهمال وعدم الاهتمام بالمرضى"، وأردفت: "روحنا امبارح وقت الزيارة لاقينا بابا زاد عدم وعيه وذراعه وارم جداً وبيؤلمه وماحدش كان واخد باله والمفروض إنه في الرعاية المركزة".

وتابعت دينا بشير الديك أن حالة والدها في انحدار واضح وأنه فقد القدرة على مضغ الطعام أو البلع، وأكدت أنه ومن شدة قلقها ووالدتها على الوالد وعدم ثقتها في الخدمة المقدمة له بالمستشفى رغم قيمتها المادية المرتفعة، بدأتا في مراجعة الأدوية المقدمة له ومناقشة الأطباء حول مدى ملائمتها لحالته الصحية، إلا أن الردود جاءت صادمة.

كذلك أردفت أنه وبعد مناقشة والدتها لأحد الأطباء حول حالة زوجها خرج الطبيب برد صادم ولا يتوافق مع الموقف قائلا: "لو مش قادرين على مصاريف المستشفى روحوا مستشفى تانية" وتساءلت: "هل دا رد محترم لدكتور رعاية في مستشفى معروفة بتميزها في الرعاية؟".

وأكدت ابنة السيناريست أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأسرة لمثل هذه المواقف التي وصفتها بـ"الجليطة"، وتابعت: "إن شاء الله نخرج منها على خير ونروح مستشفى تاني في أسرع وقت، برجاء الدعاء لبابا إنه يقوم بالسلامة ويخرج من النفق المظلم اللي هو فيه ده… آمين".

يذكر أنه وقبل شهر كشفت أسرة السيناريست بشير الديك عن وعكة صحية مفاجئة ألمت به ونقله إلى المستشفى، حيث كشفت زوجة السيناريست تفاصيل أزمته الصحية.

والديك هو كاتب سيناريو ومخرج أفلام مصري، ويعد واحدًا من أبرز كتاب السيناريو في مصر والوطن العربي، حيث قام بكتابة سيناريوهات عدة لأفلام مميزة خاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

وكان أول أعمال السيناريست فيلم "مع سبق الإصرار"، من إخراج أشرف فهمي وبطولة محمود ياسين ونور الشريف وميرفت أمين، والذي عرض في فبراير 1979، ثم كون ثنائيا ناجحا مع المخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، مثل "سواق الأتوبيس"، و"ضربة معلم"، و"ضد الحكومة"، و"ناجي العلي"، و"ليلة ساخنة"، بالإضافة إلى ذلك اشترك مع المخرج الراحل محمد خان في العديد من الأفلام مثل "الرغبة"، و"موعد على العشاء"، و"الحريف".