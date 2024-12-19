معادلة رياضية صعبة.. تامر حبيب يكشف كواليس "عن العشق والهوى"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف السيناريست تامر حبيب كيفية بنائه فكرة فيلم "عن العشق والهوى" دون الوقوع في فخ المبالغة أو النمطية، وذلك خلال ندوته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، بقيادة الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

وقال تامر حبيب: "عن العشق والهوى فكرت فيه كمسألة رياضة وإني عندي شخصية A وشخصية B معادلة رياضية همشي A وB مع بعض وفي لحظة معينة اسيب B واخلي A يمشي لوحده، وبعدين يتقابلوا تاني وكل منهم يترك الآخر مرة أخرى ويتكرر ذلك حتى يجتمعوا مره أخرى".

و تابع: "إن هذه أغرب طريقة تفكير مرت عليه وكيف أتت لا يدري لإنه كان يريد أن يتحدث عن جميع أشكال الحب وكل الشخصيات تحب بطريقة مختلفة".

تامر حبيب: المعهد العالي للسينما آثر في شخصيتي وتكويني



حيث قال تامر حبيب: "لقد أستفدت من المعهد كثيرًا وخصوصًا على أيامه، لإن أستاذتي كانوا: وحيد حامد، محمود أبو زيد، سيد سعيد، قليوبي، رفيق الصبان، دكتور هشام أبو النصر، وأولًا أن هؤلاء الأشخاص فتحوا لي مدارج مشاهدة لم تكن موجوده ولم يكن يعرف ان هناك افلام تصنع بالخارج وخصوصا رفيق الصبان الذي جعلني عاشقًا للسينما معه من خلال مشاهدتنا للأفلام سويًا".

فعاليات التكريم في حفل الأفتتاح

كما شهد حفل الإفتتاح تكريم النجمة ناهد السباعي، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، حيث سيتم منحهم “البرج الذهبي” تقديرًا لمسيرتهم الفنية المتميزة.

نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير





مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.





يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.

كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.