وفاة الفنان نبيل الحلفاوي..تشييع الجثمان بعد العشاء بمسجد الشرطة بزايد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - توفى قبل قليل الفنان الكبير نبيل الحلفاوى عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية وسيتم تشييع الثمان بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نبيل الحلفاوي أحد أهم الفنانين الذين قدموا أدوارًا خلدت في تاريخ السينما والدراما المصرية، أبرزها فيلم الطريق إلى إيلات، ومسلسل "زيزينيا" ومسلسل "رأفت الهجان"، وغيرها من الأعمال الفنية التي أثبت خلالها أنه فنان كبير له مكانته في عالم الفن.

ولد الفنان نبيل الحلفاوي في حي السيدة زينب بالقاهرة يوم 22 إبريل عام 1947، و مارس رياضة الملاكمة بعمر 17 عامًا، ومثله الأعلى بطل الملاكمة العالمي محمد علي كلاي، وبعد تخرجه من كلية تجارة أحب دراسة عالم التمثيل فالتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1970.

التحق " نبيل الحلفاوي" بكلية الهندسة، ثم كلية الصيدلة، وأخيرا كلية التجارة عام 1966، وكانت بداية مشواره الفني في المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وأول أعماله التلفزيونية مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول، عام 1980.

قدم نبيل الحلفاوي العديد من الأعمال السينمائية، أهمها: (فيلم "Death of a Princess"، وقيدت ضد مجهول، الاوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء".

كما شارك في العديد من المسلسلات، أبرزها: (الأزهر الشريف منارة الإسلام، غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، الكهف، وغيرها.

اشهر اعمال نبيل الحلفاوي

من أشهر أعماله الدرامية والسينمائية:مسلسل "رأفت الهجان"، مسلسل "بنات زينب"، مسلسل "الكهف والوهم والحب"، مسلسل "سور مجرى العيون"، مسلسل "دموع صاحبة الجلالة"، مسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي"، مسلسل "حكاية بلا بداية ولا نهاية"، مسلسل "زيزينيا"، مسلسل "ونوس" مع النجم يحيى الفخراني، وفيلم "العميل رقم 13" مع الفنان محمد صبحي، فيلم "سوبر ماركت"، فيلم "شبكة الموت"، وفيلم "سيدة القاهرة".

آخر ظهور فني له في فيلم "تسليم أهالي" الذي تم إنتاجه في 2022، وهو من إخراج ابنه خالد الحلفاوي، الذي يعتبر من أبرز مخرجي الأعمال الكوميدية في السنوات الأخيرة. وله ابن آخر هو وليد الحلفاوي، وهو مخرج استطاع تحقيق نجاح كبير منذ أن أخرج أول أعماله "علي بابا" في 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا العام الماضي من خلال فيلمه "وش في وش".