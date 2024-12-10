انت الأن تتابع خبر جمال سليمان: أدرس الترشح للرئاسة السورية إذا كانت الإرادة الشعبية تدعمني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الفنان السوري جمال سليمان، عضو هيئة التفاوض السورية، أنه يفكر جدياً في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية السورية في حال لم يجد شخصاً أنسب لهذا المنصب، حيث عبّر عن رغبته في خدمة الشعب السوري إذا أظهر الناس دعمهم له.

التوجه السياسي والمستقبل

قال سليمان: في مداخلة له مع قناة العربية،'إذا لم أجد من هو أنسب مني لهذا المنصب، فسأكون مرشحاً إذا أرادني السوريون.' وأشار إلى أن النظام السياسي في سوريا قد زرع في الشعب فكرة صعوبة الوصول إلى المناصب العليا مثل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزارة، لكنه أوضح أن الوقت قد يكون مناسباً لتقديم بديل 'وسطي' قادر على قيادة البلاد نحو التغيير.

رسالة وسطيّة بعيدة عن الطائفية