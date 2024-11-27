وزارة الثقافة تعقد ورشة ” أعاده التفكير في التراث ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - عقدت وزارة الثقافه ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس" محمد ابو سعده " ورشه العمل المقامه لطلبة الكليات الهندسية أقسام العماره والتخطيط والفنون الجميله

بعنوان " اعادة التفكير في التراث... " اهميه التراث ودراسات الجدوى لإعادة الاستخدام "، وذلك يومي ٢٥ - ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً ، بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وحاضر في الورشة اليوم الاول كلا من ، د.م. فاتن صلاح سليمان " دكتور تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة، وعضو هيئة خبراء التراث العربي عن التراث وانواعه والأساليب الحديثة في معالجة التراث والحفاظ عليه وإعادة استخدامه ، وتجارب محلية من الحفاظ عليه ، م. هبة الله يوسف خيري مدير عام التصميم والحفاظ على النسق الحضاري بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري تحدثت عن دور الجهاز ومجالات عمله والقوانين التي يعمل بها .

وتضمن اليوم الثاني محاضرتان الأولي لدكتور وليد عامر مدير عام الحفاظ والارتقاء بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن الأسس والمعايير الخاصة بالحفاظ والارتقاء بالمباني والمناطق التراثيه ، و الثانيه لمهندسة هبة الله يوسف خيري تضمنت دراسات الجدوى المبدئية والدراسات الفنيه للمباني التراثية وبعض التجارب العالمية لاعاده الإحياء

وحضر الورشه طلبة هندسة عين شمس وتخطيط عمراني والاكاديميه الحديثه

واختتمت الورشه بزياره ميدانيه بمصاحبه م هبه الله و د فاتن التي قامت بشرح اهم العناصر المعماريه للمباني التراثية والعناصر المميزه بها من خلال زياره مجموعه من تجارب إعادة الإحياء للمنازل المسجله بمنطقه المحجر المنطقة المحيطه بمسجد السلطان حسن