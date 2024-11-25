قريبًا.. مسلسل "فقرة الساحر" من أعمال يانجو الأصلية

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أحمد جودة - القاهرة - قريبًا في مسلسل "فقرة الساحر" من أعمال يانجو الأصلية

كشفت منصة "يانجو بلاي" رسميًا عن البوستر والإعلان التشويقي الأول لأحدث إنتاجاتها الأصلية "فقرة الساحر".

المسلسل يضم نخبة من النجوم: أسماء جلال، طه دسوقي وعلي قاسم، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة مع ظهور استثنائي ومؤثر لكبار النجوم في أدوار خاصة تضيف عمقًا للأحداث.

فقرة الساحر هو مسلسل مستوحى من أحداث حقيقية يمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة وينتمي إلى نوعية أعمال السطو الجريئة. يتألف المسلسل من ثماني حلقات تأخذ المشاهدين في رحلة مشوقة ومليئة بالمفاجآت.

تم تصوير المسلسل في مواقع مختلفة بين مصر والمغرب، وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفي الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية. يهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، مما يجعلها رحلة ممتعة ومليئة بالإثارة والضحك.

"فقرة الساحر" ليس مجرد مسلسل درامي، بل رحلة مليئة بالإثارة والمفاجآت، حيث يستخدم الأصدقاء مواهبهم لتحقيق أحلامهم لكن سرعان ما تتعقد الأمور مع ظهور تحديات غير متوقعة.

المسلسل من إنتاج "تي فيجين"، تأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن، الذي يعود للساحة الدرامية بعد غياب ثلاث سنوات بعد نجاحه الكبير في آخر أعماله "لعبة نيوتن".

استعدوا لمغامرة فريدة مع "فقرة الساحر"، حيث يجتمع الإبداع الفني مع التكنولوجيا المبتكرة ليقدم تجربة ترفيهية لا تُنسى حصريا في تطبيق "يانغو بلاي".

يواصل تطبيق "يانجو بلاي" تقديم تجربة ترفيهية استثنائية وفريدة من نوعها في المنطقة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم التطبيق مزيجًا متكاملًا من بث الأفلام والمسلسلات، الموسيقى، الألعاب الصغيرة إلى جانب محتوى حصري لا يمكن العثور عليه في أي مكان آخر.

التطبيق متاح في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومصر، يمكن تحميل التطبيق على كل الأجهزة. ويقدم حاليًا فترة تجريبية مجانية لمدة 90 يومًا، مما يتيح للمستخدمين استكشاف مكتبة واسعة من المحتوى المميز الذي يناسب مختلف الأذواق.