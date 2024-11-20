نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. فيلم "الريس حفني" على شاشة "الوثائقية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي "الريس حفني"، وعرضه على شاشة "الوثائقية" اليوم.

تفاصيل الفيلم

يوثق الفيلم سيرة المطرب الشعبي حفني أحمد حسن، الذي اشتهر باسم "الريس حفني"، والذي أصبح أحد أهم رموز الفولكلور والغناء الشعبي في مصر خلال القرن العشرين، مقدمًا ظاهرة غنائية متفردة في فن الارتجال، معتمدًا على قدراته الصوتية الكبيرة، وشخصيته الفنية الخاصة، ومفرداته الغنائية التي صاغها في قالب شعري حاز إعجاب الكثيرين.

أحداث الفيلم



يرصد الفيلم لحظة ميلاد "الريس حفني"، وتفجّر موهبته الغنائية وسط جموع البنائين، مرورًا بنجاحه في جمع وتقديم الموروث الشعبي الغنائي في قرى صعيد مصر، وصولًا إلى تألق نجمه الغنائي في ربوع مصر، حتى أصبح جزءًا أصيلًا من أفراح شريحة واسعة من المصريين، ثم الانتقال إلى مرحلة العالمية مع انتشار أسطواناته في عدد من الدول العربية والأوروبية.