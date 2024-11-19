نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين فهمي يتحدث عن تحديات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بعد تأجيلها بسبب الحرب على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان حسين فهمي عن التحديات التي واجهها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بعد تأجيله العام الماضي بسبب الأحداث المتعلقة بالحرب على غزة.

وقال في تصريحات له خلال لقاء مع ET بالعربي: "الحمد لله تمكنت من تحقيق معادلة ناجحة هذا العام بين دعم الدولة، ممثلة في وزارة الثقافة، والرعاة، مما ساهم في استمرارية المهرجان وتجاوز التحديات".

تأجيل الدورة الـ45 بسبب الحرب

أشار حسين فهمي إلى أنه كان هناك اتفاق مسبق مع الفندق لإقامة الدورة الـ45، إلا أنه بعد التأجيل كان من الضروري إعادة التفاوض على جميع التفاصيل، مما سبب خسائر مادية، مثل تذاكر الطيران التي كانت قد تم حجزها للضيوف.

كما أضاف أن بعض الأفلام التي كانت ستعرض في المهرجان قد تم عرضها في مهرجانات أخرى نتيجة التأجيل، بالإضافة إلى تغييرات في لجنة التحكيم، حيث أصبحت مواعيدها غير مناسبة بعد التعديل.

التزامه المهني رغم الظروف الشخصية

وتحدث حسين فهمي أيضًا عن تأثير الظروف الشخصية على عمله في المهرجان، حيث شهد توقيت المهرجان وفاة شقيقه مصطفى فهمي.

وقال: "كان لا بد أن أتجاوز مشاعري الشخصية من أجل تقديم العمل، وهذه هي مهمتي في السينما والمسرح. على الرغم من المواقف الإنسانية التي قد أواجهها، إلا أنه يجب الاستمرار في العمل".