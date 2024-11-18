نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صوفي تيرنر في مفاوضات للانضمام إلى مسلسل Tomb Raider الجديد على أمازون برايم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف تقرير جديد أن النجمة صوفي تيرنر، المعروفة بدورها الشهير في مسلسل Game of Thrones، دخلت في مفاوضات لتولي دور البطولة في النسخة الجديدة من مسلسل Tomb Raider، الذي سيتم عرضه على منصة أمازون برايم. ويأتي هذا بعد اختبار أداء قامت به تيرنر، التي أبدعت في تجسيد شخصية سانسا ستارك في Game of Thrones، وهو ما أثار الحماس لدى محبي هذه السلسلة الشهيرة.

في مايو الماضي، أعلنت كل من Amazon Prime Video وAmazon MGM Studios عن تطوير سلسلة جديدة من Tomb Raider، بالتعاون مع شركة Crystal Dynamics التي تشتهر بتطوير ألعاب الفيديو الخاصة بالامتياز. ومن المقرر أن تتولى الكاتبة فيبي والر بريدج، المعروفة بعملها على عدة مشاريع ضخمة مثل Fleabag وKilling Eve، كتابة السلسلة وإنتاجها التنفيذي.

وبحسب تقرير نشره موقع Deadline، فإن تيرنر تجري مفاوضات لتأدية دور لارا كروفت، البطلة الأسطورية للعبة الفيديو الشهيرة. إذا تم تأكيد اختيارها لهذا الدور، ستكون تيرنر هي الممثلة الثالثة التي تجسد شخصية لارا كروفت في سلسلة Tomb Raider الحية، بعد النجمتين أنجلينا جولي، التي لعبت الشخصية في فيلمين صدروا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأليشيا فيكاندر، التي قدمتها في فيلم Tomb Raider عام 2018.

تُعد هذه الخطوة مهمة للغاية في مسار تيرنر الفني، إذ أن تقديم شخصية لارا كروفت في مسلسل تلفزيوني يعد تحديًا جديدًا لها في مجال الأكشن والمغامرات، وهو النوع الذي كانت قد أظهرت فيه إمكانيات هائلة في أعمال سابقة. يترقب الجمهور العالمي بفارغ الصبر إعلان تفاصيل هذا المشروع الجديد، الذي يعد بمثابة خطوة هامة نحو تجديد سلسلة Tomb Raider لمخاطبة الجيل الجديد من المشاهدين.