بسبب فستان.. درة تتصدر محركات البحث جوجل

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة درة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما حرصت علي حضور حفل مصمّم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، وظهرت بإطلالة جذابة

سبب تصدر درة التريند

أقيم في الرياض احتفالية ضخمة تحت عنوان "1001 موسم من إيلي صعب"، خطفت الفنانة درة زروق الأنظار بفستان جاء بتصميم “كب” وبصيحة الميتالك الفضي المرصع بالكامل بالكريستال الأبيض، ليعكس أضواء الاحتفالية.

وجاء الحفل في إطار الاحتفاء بعلامة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب واستعراض أبرز إبداعاته في مجال الأزياء، جمع نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي ومن بينهم الفنانة يسرا، وأمينة خليل، وكندة علوش، ونانسي عجرم وعمرو دياب وأحمد حلمي.

أحدث أعمال درة

ومن ناحية أخرى، انتهت درة من تصوير فيلم تونسي كوميدي بعنوان "عشيري الثاني" بطولة كريم الغربي، وياسين بن قمرة، وكوثر باردي، ويونس فارحي، وسفيان الداهش، وصلاح مصدق، ولبنى سديري، وفارس عبد الدايم،كما يشهد الفيلم مشاركة خاصة للفنان الشعبي فوزي بن قمرة والإعلامي عبد الرزاق الشابي.

آخر أعمال درة

وكان آخر أعمال درة هو مسلسل الذنب مع هانى سلامة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، ويجسد هاني خلال الأحداث شخصية طبيب نفسي، وأيضا شاركت في مسلسل الأجهر، بطولة عمرو سعد، وشارك فيه سيد رجب، ناهد السباعي، عارفة عبدالرسول، نور النبوي، مصطفى أبوسريع، محمود قابيل، خالد زكي، سارة سلامة، أحمد صفوت، محمد جمعة، محمد التاجي وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، ومن تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.