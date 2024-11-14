نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. يسرا تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة يسرا محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورها في فعاليات عرض أزياء المصمم العالمي إيلي صعب.

سبب تصدر يسرا التريند

وظهرت يسرا في عرض مصمم الازياء العالمي إيلي صعب بفستان طويل ذو أكمام مكشوفة، مصنوع من القماش الشيفون الراقي المتناسق مع قوامها، تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع إطلالتها.

تفاصيل عرض مصمّم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب

وصنع مصمّم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب التاريخ عرض مذهل بعنوان "1001 موسم من إيلي صعب"، يتجذّر عرض الأزياء في التقاليد والتراث، حيث يكرّم العنوان حكايات الشرق الأوسط الكلاسيكية من "ألف ليلة وليلة"، واستلهم إيلي صعب تصميماته الجديدة من حكايات «ألف ليلة وليلة»، ليقدم مجموعة تعكس جماليات تجمع بين التراث العربي العريق والأسلوب العصري، يُبرز العرض مشاهد تجمع بين عناصر الفن والأسطورة، مما يقدم للجمهور تجربة فنية تعكس إرث دار إيلي صعب.

يسرا تعتذر عن حضور مهرجان القاهرة السينمائي

ويذكر ان الفنانة يسرا قد اعتذرت رسميًا لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45، والتي يرأسها الفنان حسين فهمي، لعدم حضورها حفل الافتتاح وذلك لارتباطها بحدث منذ 6 أشهر لم تستطع الاعتذار عنه، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: “أعتذر بشدة عن عدم تمكني من حضور افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان بلدي الذي أفتخر به كثيرًا، وأعتذر لرئيس المهرجان الأستاذ العزيز حسين فهمي لعدم حضوري وأعده بحضور حفل الختام لأني للأسف ارتبطت بحدث منذ 6 أشهر يتطلب حضوري ولم أتمكن من الاعتذار عنه، بالتوفيق للجميع ولكل من شارك في هذا الحدث الرائع”.