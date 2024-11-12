القاهرة - محمد ابراهيم - بسبب إطلالة.. بسمة بوسيل تتصدر التريند

تصدر اسم الفنانة بسمة بوسيل محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت جدل متابعيها من خلال مشاركتها مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

سبب تصدر بسمة بوسيل التريند

لمشاركتها مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، حيث ظهرت بإطلالة جريئة بفستان باللون البيج وهو فستان طويل شفاف.

الفنانة بسمة بوسيل في أحدث ظهور لها

إطلالة الفنانة بسمة بوسيل

و ارتدت بسمة، فستان طويل وشفاف من بداية الركبة باللون البيج، مفتوح من ناحية الصدر وضيق، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الميكب الهادئ باللون البني التي يتناسب مع إطلالتها ويبرز مدى أناقة مظهرها، وأعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع ووضعت فيونكة على شعرها، كما ارتدت بعض الأكسسورات البسيطة الراقية لتظهر مدى أناقة فستانها.

آخر أعمال الفنانة بسمة بوسيل

و يذكر أن آخر أعمال بسمة، هي أغنية "هبدأ أعيش"، التي طرحت على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمود سليم، ألحان على الخواجة، توزيع مؤمن ياسر، ميكس وماستر مصطفى رؤوف.

و جاءت كلمات أغنية "هبدأ أعيش" كالتالي:

خليتني بيك أشوف

اللي ماشوفتوش بعيني

قلبي ده قال حروف

مقالهاش طول سنيني

كان فيه جوايا خوف

قبلك دا كان ماليني

حسيت معاك بأمان

شوفت معاك الحياة

بلون وبشكل تاني

إحساس بجد ياه

اخدني من مكاني

قلبي عمره ابتداه

أول ما بقيت عشاني

ولاقيت لقلبي مكان

هابدأ أعيش.. مافيش

ولا حاجة هاتخليني اسيب اديك

خلاص لاقيت

كل اللي نفسي فيه ده فيك

بقيت بشوف

الدنيا أحلى وهي بيك

وأكتر بكتير



لو ثانية تكون بعيد

مش هتنازل عليها

هافضل جنبك وأعيد

كل حاجة ابتديها

تاني بإحساس جديد

دي حياتي أنت ماليها

كل يوم بيك عيد