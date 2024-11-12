القاهرة - محمد ابراهيم - رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة محمود عبد العزيز: "وحشتنا أوي"

يحل اليوم الإثنين الموافق يوم 12 من شهر نوڤمبر الجاري ذكرى وفاة ساحر السينما الفنان محمود عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم منذ ثماني سنوات، إثر تعرضه لأزمة صحية عن عمر يناهز 70 عامًا.



منشور رانيا فريد شوقي عبر إنستجرام



ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة الفنان الراحل محمود عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت: "8 سنوات على رحيل ساحر السينما محمود عبد العزيز وحشتنا أوي إنسانيا وفنيا ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

منشور الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

أحدث الأعمال المسرحية للفنانة رانيا فريد شوقي



ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال المسرحية التي قدمتها الفنانة رانيا فريد شوقي هى مسرحية بعنوان "مش روميو وجولييت" والتي بدأ عرضها على المسرح القومي في الفترة الماضية، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا من قِبل الجمهور.



أبطال مسرحية مش روميو وجولييت



شارك في بطولة مسرحية مش روميو وجولييت كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان علي الحجار وهم: الفنانة رانيا فريد شوقي، عزت زين، محمد عادل، دنيا النشار، وهى من إخراج عصام السيد.