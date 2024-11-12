كريم محمود عبد العزيز يحيي الذكرى الثامنة لرحيل والده حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على إحياء الذكرى الثامنة لرحيل والده الفنان محمود عبد العزيز والتي تحل الي إقرأ المزيد

حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على إحياء الذكرى الثامنة لرحيل والده، الفنان محمود عبد العزيز، والتي تحل اليوم 12 نوفمبر.

ونشر كريم محمود عبد العزيز صورة محمود عبد العزيز عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب "8 سنين على أكتر يوم فارق في حياتي. الله يرحمك يا أبو الرجولة كلها".

ورحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز عن عالمنا بتاريخ 12 نوفمبر 2016.

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز عرض له مؤخرا مسلسل "البيت بيتي 2"، بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، صبحي خليل، عبد الرحيم حسن، وبمشاركة الممثل الكبير أحمد بدير، من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج خالد مرعي.

على جانب آخر، بدأ الفنان كريم محمود عبد العزيز تصوير أحدث أعماله التليفزيونية مسلسل "مملكة الحرير"، الذي يتعاون فيه مع المخرج بيتر ميمي.

المسلسل يتكون من 10 حلقات، وينتمي لنوعية الفانتازيا، ويشارك في بطولته محمود غريب، وأحمد غزي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة عبر منصة Watch it.