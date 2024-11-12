جدل واسع حول تجسيد الفنانين لدور جيلتن مان في السينما المصرية: هل تجاوزوا الحدود؟ (تقرير)



القاهرة - محمد ابراهيم -

أثار تجسيد عدد من الفنانين لدور جيلتن مان في السينما المصرية موجة من الجدل والنقاشات الحادة بين النقاد والجمهور. فقد اعتبر البعض أن هذه الأدوار تعكس جانباً إبداعياً جديداً، بينما اعتبر آخرون أن بعض هذه التجسيدات تتجاوز الحدود الثقافية والدينية.

بينما أشادت فنانات مثل يسرا ونيللي كريم بأدائهن، حيث رأى البعض أنهن قدمن رؤى جديدة ومبتكرة لهذه الشخصيات.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن بعض الأمثلة على فنانين قاموا بتجسيد هذه الشخصية في السينما:

عادل إمام في فيلم "الأفوكاتو"، حيث قدم دور محامي يتعرض لمواقف كوميدية وغريبة.



محمد هنيدي في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، حيث جسد شخصية مميزة تجمع بين الكوميديا والدراما.



أحمد حلمي في فيلم "كده رضا"، حيث قدم شخصية مختلفة تتعلق بالعائلة والمواقف الكوميدية.



صلاح عبد الله في بعض الأفلام الكوميدية التي تناولت مواضيع مشابهة.

هؤلاء الفنانين قدموا أدوارًا مميزة جعلت من شخصية "الرجل جيلتين مان" جزءًا من الهوية السينمائية الكوميدية في مصر.

