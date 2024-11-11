بعد صراع مع الرقابة.. "أوراق التاروت" يحدد موعد العرض المرتقب

القاهرة - محمد ابراهيم -

أسدل الستار على الأزمات التي واجهت فيلم "أوراق التاروت"، بعد أن استجابت الشركة المنتجة لمطالب الرقابة على المصنفات الفنية.

وقد تم تحديد موعد عرض الفيلم ليكون في العاشر من يناير عام 2025، بعد إجراء التعديلات اللازمة.

وقد جاءت هذه الخطوة عقب طلب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية حذف مشهد واحد وتعديل مشهدين آخرين وإعادة تصويرهما، الأمر الذي أدى إلى تأجيل العرض سابقًا.

تعديلات الرقابة على مشاهد الفيلم

أثارت ثلاثة مشاهد بالفيلم اعتراض اللجنة الفنية بجهاز الرقابة، إذ رأت اللجنة أن بعض المحتويات تتطلب التعديل لضمان توافقها مع المعايير المطلوبة.

وفي هذا السياق، وافقت الشركة المنتجة على حذف أحد المشاهد وإعادة تصوير المشهدين الآخرين وفق التعليمات، لتجاوز أي عوائق قد تعطل عرض الفيلم.

طاقم العمل وأبطال الفيلم

يشارك في بطولة فيلم "أوراق التاروت" كوكبة من نجوم الفن، من بينهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، محمد سليمان، علاء مرسي، وبوسي شاهين.

إضافة إلى ظهور ضيوف شرف مثل أحمد التهامي، الطفل يوسف منصور المعروف بـ "طفل الغزالة رايقة"، وكنزي رماح.

وقد أشرف على تأليف العمل معتز المفتي، بينما أخرجه إبرام نشأت، ليجتمعوا في إنتاج فيلم يحمل طابع التشويق والإثارة.

أحداث الفيلم في قالب تشويقي

يدور فيلم "أوراق التاروت" في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يبدأ الحدث بمحور رئيسي يتمثل في حادثة غامضة تؤدي إلى تغيير مسار حياة ثلاث نساء.

وتؤدي الفنانة رانيا يوسف دور "ماري"، التي تعاني من أزمة نفسية حادة بعد الحادثة، مما يفتح الباب أمام مشاهد مشحونة بالتوتر والغموض وتفاصيل درامية تجعل المشاهدين في حالة ترقب طوال الفيلم.

تحديات الإنتاج وآمال العرض المرتقب

واجه فريق العمل والشركة المنتجة تحديات كبيرة لضمان عرض الفيلم دون أي عقبات، خصوصًا مع الالتزام بتقديم محتوى يحترم التوجهات الرقابية.

وبالرغم من الصعوبات التي مرت بها عملية الإنتاج، فإن الشركة تتطلع إلى أن يكون العرض المرتقب للفيلم انطلاقة ناجحة تضاف إلى رصيد أفلام التشويق في السينما المصرية.