محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد أزمة صحية حادة ويطمئن جمهوره

القاهرة - محمد ابراهيم -

خرج الفنان القدير محيي إسماعيل من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة ألزمته الفراش لعدة أيام.

وقد أثار الخبر اهتمام جمهوره، الذي تابع باهتمام مستجدات حالته الصحية، خاصة بعد تداول أنباء عن تدهور حالته خلال الساعات الماضية.

وأوضح الفنان محيي إسماعيل أنه بحالة جيدة الآن، مطمئنًا محبيه حول وضعه الصحي.

سبب الوعكة الصحية

في تصريحات صحفية، كشف محيي إسماعيل أن سبب الأزمة الصحية كان نتيجة تعرضه لبرد شديد وتناول بعض الأطعمة التي لم تتحملها معدته، مما أدى إلى إصابته بتلبك معوي.

وأوضح قائلًا: "حاليًا أتمتع بحالة صحية جيدة وغادرت المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم".

أشرف زكي يطمئن الجمهور

بدوره، تحدث نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي إلى وسائل الإعلام، مؤكدًا استقرار حالة الفنان محيي إسماعيل وأنه لا يعاني سوى من تلبك معوي بسيط، مشيرًا إلى أنه خرج من المستشفى اليوم بعد التأكد من استقرار حالته الصحية.

محيي إسماعيل يعلق على حالته في عيد ميلاده

يأتي هذا التصريح من الفنان محيي إسماعيل بعد يوم من احتفاله بعيد ميلاده، الذي وافق يوم الجمعة 8 نوفمبر.

وقد أكد للجمهور أنه كان يعاني من الأزمة الصحية داخل المستشفى، لكنه لم يرغب في الكشف تفاصيل إضافية حينها.

مشاركة فنية أخيرة في فيلم "الكنز 2"

جدير بالذكر أن الفنان محيي إسماعيل قدم دورًا لافتًا في فيلم "الكنز 2" الذي عُرض عام 2019، حيث جسد شخصية الكاهن الأكبر ضمن طاقم عمل ضم نخبة من النجوم، تحت إشراف المخرج شريف عرفة ومن تأليف عبدالرحيم كمال.

شارك في الفيلم، العديد من الفنانين البارزين مثل محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، وروبي، مما أضاف تميزًا وإبداعًا للفيلم الذي لاقى استحسان الجمهور والنقاد.

اهتمام الجمهور ومكانة محيي إسماعيل الفنية

يحظى محيي إسماعيل بمكانة خاصة في قلوب جمهوره، إذ يُعتبر من الفنانين الذين قدموا أعمالًا خالدة تركت بصمة في السينما المصرية، ما جعل العديد من محبيه يبدون قلقهم حول حالته الصحية ويحرصون على الاطمئنان عليه.