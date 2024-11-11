تدهور حالة محمد منير ونقله للمستشفى وسط رعاية طبية مكثفة كشف مصدر مقرب من الفنان محمد منير عن أن حالته الصحية تدهورت من جديد مما استدعى نقله للمستشفى حيث يرقد حاليا إقرأ المزيد

كشف مصدر مقرب من الفنان محمد منير عن أن حالته الصحية تدهورت من جديد، مما استدعى نقله للمستشفى، حيث يرقد حاليا بأحد المستشفيات بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، وسط رعاية طبية مكثفة من الفريق الطبي المعالج.

وكانت تدهورت حالة منير الصحية قبل عدة أيام، مما اضطرهم إلى نقله للمستشفى فوراً عن طريق سيارة إسعاف مجهزة، مضيفا أن منير كان رافضا الذهاب إلى المستشفى، وكان لديه رغبة في البقاء بمنزله وسط أفراد عائلته.

ولكن حالة الفنان كانت تستدعي الذهاب إلى المستشفى لإجراء بعض التحاليل والفحوص الطبية والخضوع لبعض العلاجات المكثفة تحت إشرف الفريق الطبي المعالج، وهذا ما جعل أفراد عائلته يصرون على نقله.

وبعد مرور 24 ساعة تحسنت الحالة الصحية للفنان بعض الشيء، مما جعله يطلب من الأطباء السماح له بالخروج من المستشفى واستكمال العلاج في المنزل، رغم اعتراض أسرته التي أكدت أنه لن يلتزم بالتعليمات الطبية، وسوف يقوم بالذهاب إلى الاستوديو لتسجيل أغنيات جديدة، مما يتسبب له في انتكاسة صحية أخرى.

كما كشف المصدر أن الحالة الصحية لمحمد منير تحتاج المتابعة الدورية الدقيقة، حيث يعاني من تليف جزء كبير من الكبد، وبعض الأزمات في أداء الكلى، وهذا ما أظهره بوزن زائد خلال الفترة الماضية، كما أنه اضطر لتناول بعض الأدوية التي تتسبب في زيادة الوزن.

وتابع المصدر أنه من المفترض أن يسافر محمد منير خلال الفترة القادمة إلى ألمانيا في رحلة علاجية، حيث يتردد على طبيب يتابع حالته منذ فترة طويلة، بجانب الفريق الطبي المصري الذي يتابعه أيضا.