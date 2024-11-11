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أحمد جودة - القاهرة - الجمهور السعودي يستقبل إسعاد يونس بحفاوة كبيرة خلال عرض مسرحية “إس إس هانم” في الرياض

أفتتحت النجمة إسعاد يونس، مسرحيتها الجديدة “إس إس هانم” على خشبة مسرح محمد العلي في الرياض، حيث شهد العرض الأول نجاحًا لافتًا وسط ترحيب حار من الجمهور السعودي، حيث حققت المسرحية حضورًا جماهيريًا كبيرًا منذ أول ليلة، مما يعكس شغف الجمهور لمشاهدة هذا العمل الفني المميز.

منشور النجمة إسعاد يونس

و أخذت إسعاد يونس، تروج لمسرحيتها "إس إس هانم" وجاء ذلك عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" قائلة: ""مسرحية إس إس هانم، منتظرينكم في موسم الرياض، على مسرح محمد العلي، من ٧ نوفمبر إلى ١١ نوفمبر".

الجمهور السعودي يستقبل إسعاد يونس بحفاوة كبيرة خلال عرض مسرحية “إس إس هانم” في الرياضيات

أبطال مسرحية "إس إس هانم"

مسرحية “إس إس هانم” تجمع نخبة من أبرز النجوم، على رأسهم إسعاد يونس، حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل، ومحمد ثروت، تحت قيادة المخرج خالد جلال وإنتاج حمادة إسماعيل.

قصة مسرحية "إس إس هانم"

مسرحية "إس إس هانم" تروي قصة سيدة عادت لتنتقم عفريته من الطبقة الأرستقراطية تعود بعد وفاتها لتجد حياتها مقلوبة رأسًا على عقب، من زواج زوجها بشابة صغيرة إلى تغيير سلوكيات أبنائها وبيع منزلها الموروث. وفي حين تقرر الانتقام وتأديب الجميع، فإن هناك مفاجأة غير متوقعة تنتظرها.

آخر أعمال النجمة إسعاد يونس

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس، مسلسل "تيتا زوزو"، الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.



طاقِم عمَل مسلسل "تيتا زوزو"

مسلسل "تيتا زوزو"، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.