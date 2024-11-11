نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور توجه رسالة لوالدها الراحل ماذا قالت ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة لوالدها الراحل أشرف عبد الغفور من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت معلقة :'لقد أفسدت حياتي يا أبي، فكلما قارنت رجلا بك، سقط من نظري هدباء، نزار قباني، أسالكم الفاتحة والدعاء لأبي "

كشفت الفنانه ريهام عبدالغفور عن موعد عرض مسلسل كتالوج، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، على قناة Ten، وقالت ريهام: قدمت دور في مسلسل كتالوج وهو ليس دور كبير، ولكني أحبه جدًا، ومن المقرر عرض العمل قريبًا.

واضافت ريهام: استعد للمشاركة في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل ظُلم المصطبة من إخراج هاني خليفة، وهو من المخرجين الذين أحترمهم شغلهم، وسعيدة لتعاوني معه لأول مرة.