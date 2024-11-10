نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مفيدة شيحة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الإعلامية مفيدة شيحة مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما توفيت والدتها بشكل مفاجئ.

سبب تصدر مفيدة شيحة التريند

وتوفيت أمس والدة الإعلامية مفيدة شيحة، جاءت بشكل مفاجئ، وتلقت تعازي حارة من جمهورها وعدد من زملائها الإعلاميين والعديد من الشخصيات في الوسط الفني، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.

وفاة والدة مفيدة شيحة

سبق، أعلنت الصفحة الرسمية علي موقع فيسبوك لمقدمة البرامج مفيدة شيحة عن وفاة والدتها، كتبت: "انا لله وانا اليه راجعون.. والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ذمة الله نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

موعد صلاة جنازة والدة مفيدة شيحة

ومن جانبه، كتبت دعاء فاروق في صباح اليوم على حسابها الشخصي على فيسبوك: "صلاة الجنازة اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر مباشرة".

سهير جودة تنعي والدة مفيدة شيحة

ونعت سهير جودة والدة مفيدة شيحة عبر صفحتها الرسمي علي موقع فيسبوك، وكتبت: "البقاء والدوام لله.. بقلوب راضية نحتسب عند الله أمنا الغالية والدة أختي وصديقتي مفيدة شيحة، اللهم تقبلها بواسع رحمتك وغفرانك وألهمنا الصبر والسلوان، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

برنامج مفيدة شيحة

وتقدم مفيدة شيحة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على مدار 10 سنين الذى يذاع على قناة CBC، وتشارك في تقديمه الإعلاميتين منى عبدالغني وسهير جودة، ويُذاع من السبت للأربعاء على قناة cbc، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لتعلن عن مغادرته وتقديم برنامج بعنوان الستات.