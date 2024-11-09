نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايان السيد تتصدر التريند بسبب أحمد حاتم وهنادي مهنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مايان السيد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفل النجوم أحمد حاتم وأحمد داوود وهنادي مهنا بعيد ميلاد مايان.

مايان السيد تتصدر التريند

وتواجد الفنانين في حفل الفنان حسين الجسمي الذي أقيم مساء الجمعة، 8 نوفمبر حرصوا على الاحتفال بعيد ميلاد مايان السيد.

الاحتفال بعيد ميلاد مايان السيد

ونشرت هنادي مهنا عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram فيديو ظهرت فيه مع أحمد حاتم وأحمد داود وهم يغنون لـ مايان السيد بمناسبة عيد ميلادها ويتمنون لها عاما سعيدا.

أحدث أعمال مايان السيد

ومن ناحية اخري، تواصل مايان السيد تصوير فيلم نجوم الساحل، الذي تشارك من خلاله بجانب مجموعة من الشباب من بينهم أحمد داش وأحمد عبد الحميد وعلى صبحي وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج رؤوف السيد.

وأيضا تشارك في فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة، والذي انطلق تصويره مؤخرا وتشارك فيه إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم منة شلبي وكريم فهمي وسلمى أبو ضيف وحسن مالك وكريم قاسم وأسماء جلال وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج هادى الباجوري.

آخر أعمال مايان السيد

وكان آخر أعمال مايان السيد كان مسلسل "امبراطورية ميم" الذي عرض في رمضان 2024، وشاركها كل من خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.