نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. "ولاد رزق3" يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم “ولاد رزق 3” مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه، بعد قرار عرضه بأجزائه الثلاثة على منصة شاهد، بدء من اليوم الخميس، وذلك بعد نجاحه فى السينمات وتحقيقه ما يقرب من ربع مليار جنيه وقد حقق أمس مبلغ 2000 جنيهًا حسب تقرير الموزع السينمائي.

قصة فيلم ولاد رزق 3

تدور أحداث فيلم «ولاد رزق 3» في إطار من الإكشن والإثارة، لاستكمال قصة ولاد رزق في عالم جرائم السرقة التي يقوم بها الأشقاء، بعدما يعيشون حلمهم في إدارة صالة عرض سيارات فاخرة، لكن يتبخر هذا الحلم بعودة "صقر، والشربيني" اللذين يفجران المكان، مما يضع ولاد رزق في عبء مالي كبير، ليتم الضغط عليهم بأداء مهمة مستحيلة، لتنفيذ عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3

يذكر أن فيلم ولاد رزق 3 أو ولاد رزق القاضية، هو فيلم تشويق وإثارة، وبدأ عرضه في 29 يونيو 2024، ضمن موسم عيد الأضحى 1445 هـ.حتى تاريخ 3 أغسطس 2024، حقق الفيلم في المملكة العربية السعودية إيرادات بلغت 37.3 مليون ريال، وحقق في مصر إيرادات بلغت 249،305،368 جنيهًا، بينما حقق 2،438،843 دولار (120 مليون جنيه مصري) في الإمارات العربية المتحدة.