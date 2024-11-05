تفاصيل شخصية أنوشكا في مسلسل "وتقابل حبيب"

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة أنوشكا مؤخرََا، على المشاركة في بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إستعدادََا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها بالعمل نهاية نوفمبر الجاري، وتجسد خلاله شخصية والدة ياسمين عبد العزيز، وتساندها في حياتها، بسبب الأزمات التي تتعرض لها.

تفاصيل مسلسل “وتقابل حبيب”



ويكمل عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي يتكون من 30 حلقة، وسينطلق تصويره نهاية شهر نوفمبر المقبل، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2025، حيث بدأ المخرج محمد الخبيري في التحضيرات المبدئية واختيار أماكن تصوير المسلسل.



أبطال "وتقابل حبيب"



أبطال مسلسل وتقابل حبيب

العمل بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجار الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.