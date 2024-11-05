تعرف على موعد طرح فيلم "الفستان الأبيض" لـ أسماء جلال وياسمين رئيس

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن موعد طرح أحدث أعمالها السينمائية، الذي يحمل اسم "الفستان الأبيض"، بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث شاركت البوستر الفردي لشخصيتها في الفيلم ، مرفقًا به تعليقا:" وردة ورحلتها للوصول لفستان أحلامها 20 نوفمبر في جميع سينمات مصر".

منشور ياسمين رئيس



تفاصيل الفستان الأبيض



وفيلم الفستان الأبيض، من بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، والفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج محمد حفظي، والفيلم من نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية اللايت، وتدور أحداثه حول صديقتين من حى شعبي، توشك إحداهما على الزواج، لكن يضيع فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتذهب إلى المدينة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، وتتوالى الأحداث حول إعادة اكتشافهن للمدينة وعلاقتهما بها.

آخر أعمال ياسمين رئيس



وكان آخر أعمال ياسمين رئيس هو مسلسل "جودر"، الذي شاركت في بطولته مع ياسر جلال، وإخراج إسلام خيري. وقد ضم العمل عددًا من النجوم، منهم أحمد فتحي، ووفاء عامر، وأيتن عامر، وتارا عماد، ووليد فواز، وجيهان الشماشرجي، وعبد العزيز مخيون، وأحمد بدير.

آخر أعمال أسماء جلال

وكان آخر أعمال أسماء جلال هو مسلسل أشغال شقة، وشاركها البطولة هشام ماجد، وحقب العمل نجاح كبيرا، وشارك في العمل شيرين، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني، إنتصار، مي كساب، رحمة أحمد، ونهى عابدين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.