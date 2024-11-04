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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أشرف زكي تفاصيل جديده عن مسلسل زوجته الفنانة روجينا، الذي تنافس به في الموسم الرمضاني المقبل 2025.

أشرف زكي يكشف تفاصيل مسلسل روجينا برمضان 2025

وقال أشرف زكي: مسلسل روجينا الجديد في رمضان هيضايق الرجالة، وأنا بسمع بس مطنش، ورد فعلي مش هيبان دلوقتي خالص، لكن موافق عليه وعلى فكرته.. وإن شاء الله يعجب الجمهور.

روجينا تتحدث عن مسلسلها الجديد

ومن جانبه، كشفت الفنانة روجينا، خلال لقائها مع et بالعربي عن بعض ملامح مسلسلها القادم الذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2025، وقالت، إنه يحمل موضوعا مختلفا ويمس كل سيدة في الوطن العربي، وواثقة من النجاح بإذن الله لأنه مسلسل مختلف ومهم جدا.

آخر أعمال اشرف زكي

وكان آخر أعمال أشرف زكي هو مسلسل "مليحة" بطولة دياب، وميرفت أمين، وأشرف زكي، وماجدة زكي، وأمير المصري، وحنان سليمان، وأحمد السعدني، وسارة عبد الرحمن، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

وأيضا شارك في مسلسل "مفترق طرق" الذي عرض مؤخرا عبر منصة "شاهد vip" من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب إلى جانب عدد من الفنانين الذين يظهروا ضيوف للحلقات، يقدم النسخة العربية السيناريست شريف بدر الدين، ويتولى الإخراج أحمد خالد موسى.

آخر أعمال روجينا

وكان آخر أعمال روجينا هو مسلسل سر إلهي، يشارك في بطولته بجانب روجينا، كل من محمد ثروت، صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وأيضا شاركت في مسلسل ستهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وشارك فيه كل من نانسي صلاح، أحمد الرافعي، أمير صلاح الدين، إبراهيم السمان، جهاد سعد، محمد عبد الحافظ، والشيخ ياسين التهامي، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والعديد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار.