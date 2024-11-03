نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نيللي كريم تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نيللي كريم تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إطلالتها الساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة، حيث خطفت أنظار الجمهور بفستان أسود اللون كلاسيكي أنيق.

نيللي كريم

آخر أعمال نيللي كريم

يشار أن آخر أعمال نيللي كريم الفنية، هو من مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فراولة" المكون من 15 حلقة، كما عُرض لها في دور العرض السينمائي في عام 2024، فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، صبا مبارك، شريف منير، دياب، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، ومجموعة كبيرة من النجوم الذين شاركوا كضيوف شرف، بينهم: كريم فهمي، أحمد فهمي، محمد فراج، أحمد حاتم، والعمل سيناريو وحوار عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

معلومات عن مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، ويُعقد سنويًا في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر في مصر. يهدف المهرجان إلى دعم وتطوير صناعة السينما في المنطقة، ويجمع نخبة من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.