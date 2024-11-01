في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة صانع البهجة والسعادة فؤاد خليل

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير فؤاد خليل، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1940، ورحل عن عن عالمنا في 9 أبريل 2012، رحل بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الفنية العالقة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، حيث أشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية التي أحبها جمهوره، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة الفنان فؤاد خليل.

معلومات عن فؤاد خليل

ولد الفنان فؤاد خليل، في 1 نوفمبر عام 1940 بالقاهرة، وبدأ رحلته مبكرًا مع الفن عندما كان عمره 11 عام، حيث كون فريقًا للتمثيل مع بعض أصدقاء الطفولة ومنهم محيي إسماعيل، وتخرج في كليه طب الأسنان عام 1961، وظهر لأول مرة في مسرحية سوق العصر عام 1968 ثم عمل في المسرح والتلفزيون والسينما لسنوات عديدة.

مشوار فؤاد خليل الفني

وشارك في العديد من العروض المسرحية المميزة ومنها: مع خالص تحياتي، وأختم بالعشرة، أفرض، دربكة همبكة، يا أنا يا أنت، الدنيا مقلوبة، وشك حلو، رجل مجنون جدا، علي الرصيف، في بيتنا حسنين، وغيرهم.

وقدم عدد من الأدوار المختلفة في الأفلام السينمائية ومنها: جبك نار، صايع بحر، عايز حقي، حرامية في كي جي تو، جائنا البيان التالي، شورت وفانلة وكاب، الأجندة الحمراء، الكاش ماشي، الجنتل، رسالة إلي الوالي، أبو خطوة، الخطيئة السابعة، الصاغة، اللومنجي، لولاكي، الكيف، وغيرهم.



وفاة فؤاد خليل



توقف نشاطه الفني عام 2004 بسبب تمكن المرض منه، حيث أصيب بشلل رباعي وجلطة في القلب، وتوفي يوم الاثنين 9 أبريل 2012 عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع طويل مع المرض.