لبلبة: متغيرتش رغم النجاح اللي قدمته منذ طفولتي

القاهرة - محمد ابراهيم - صرحت الفنانة لبلبة بأنها، على الرغم من مسيرتها الطويلة التي قدمت خلالها العديد من الأعمال الفنية وحققت شهرة واسعة منذ طفولتها، لم تتغير ولم تتكبر. وأشارت إلى ملاحظتها أن بعض النجوم يتغيرون بمجرد تحقيقهم النجاح، وذلك خلال إستضافتها في برنامج “معكم” التي تقدمها الإعلامية مني الشاذلي، عبر شاشة ON.

وأضافت أنها لم تنظر يومًا لنجمة غيرها ولم تقل إلى نفسها يومًا “هذه الفنانة غيرت سيارتها وأنا لم أغير سيارتي”، مؤكدة أنها تلاحظ كيف يتغير الناس من حولها بينما هي تظل كما كانت.

واستكملت حديثها قائلة أنها حققت شهرتها منذ الطفولة وكان الجميع يشير إليها، موضحة أنها قدمت 93 فيلمًا ولها عملين لم يعرضا حتى الآن.

كما أبدت تعجبها من اهتمام النجوم الجدد بوسائل التواصل الاجتماعي وفرحهم بأنفسهم، مؤكدة أن الأهم هو تقديم أعمال تترك أثرًا، مشيرة إلى أنها كانت تحرص دائمًا على اختيار الأعمال التي تدوم في ذاكرة الجمهور.

فيلم آل شنب

ويذكر ان تشارك الفنانة لبلبة في فيلم آل شنب من بطولتها برفقة ليلي علوي، وعدد، والذي تم عرضة في مهرجان الجونة السينمائي.

أبطال فيلم آل شنب

وضم فيلم آل شنب، من بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، أسماء جلال، محمود البزاوي، علي الطيب، حسن مالك، ابتهال الصريطي، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، وهبة يسري، والفيلم من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

أحداث فيلم آل شنب

وتدور قصة فيلم آل شنب في إطار اجتماعي كوميدي، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.