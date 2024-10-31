انت الأن تتابع خبر السجن عامين للبلوغر المصرية سوزي الأردنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكماً بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه وكفالة قيمتها 100 ألف جنيه على البلوغر الشهيرة بـ"سوزي الأردنية"، وذلك على خلفية اتهامها بسبّ والدها على الهواء واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق مشاهدات وأرباح طائلة على تطبيق "تيك توك".



وأظهرت التحريات أن "سوزي الأردنية"، التي تعيش في منطقة "المطرية" مع أسرتها، هي مصرية لأب وأم مصريين، وليست أردنية كما زعمت. وقد عاشت في الأردن لمدة 11 عاماً، حيث حصلت على الجنسية الأردنية، ثم عادت إلى مصر بعد انفصال والديها لتعيش مع والدتها.



وقد نالت "سوزي الأردنية" شهرة واسعة بعد إطلاق ترند "آه .. الشارع اللي وراه"، وهي جملة تتضمن سخرية وإشارة إلى مكان ناء قد يحدث فيه أخطاء.



وتجدر الإشارة إلى أن جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير لأغراض مادية أو جنسية تعتبر من الجرائم التي يتعامل معها القانون المصري، حيث يتم تحرير محضر في البداية ثم تتم إحالتها إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية.



وفي السياق ذاته، كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على "سوزي الأردنية" قبل عدة أشهر خلال تواجدها بأحد المطاعم، وذلك بناءً على بلاغات متعددة ضدها لترويجها لأفعال تحض على الفسق والفجور، وتم التحقيق معها وحجزها على خلفية التهم المنسوبة إليها .