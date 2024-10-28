رانيا محمود ياسين تغادر إلى مهرجان الجونة لحضور عرض فيلم “قشر البندق” بعد ترميمه

القاهرة - محمد ابراهيم - غادرت الفنانة رانيا محمود ياسين صباح اليوم إلى مهرجان الجونة السينمائي لحضور عرض فيلم “قشر البندق”، الذي تم ترميمه حديثًا، وهو الفيلم الذي يعود إنتاجه إلى والدها الراحل الفنان الكبير محمود ياسين.

أبرز تصريحات رانيا محمود ياسين

وأعربت رانيا في بيان صحفي لها عن سعادتها الكبيرة بعودة الفيلم إلى الشاشة بجودة عالية، معتبرةً ذلك تكريمًا لإرث والدها الفني العريق.

إطلالة رانيا محمودياسين

وأشارت رانيا محمود ياسين إلى أنها انتهت من تجهيزات إطلالاتها الخاصة بالمهرجان، حيث اختارت مجموعة من الأزياء من تصميم بهيج حسين، تتميز بطابع جديد ومختلف على شخصيتها، في إطار من الاحتشام والرقي، بما يتناسب مع حضور فعاليات المهرجان وأجوائه.