هيفاء وهبي تتعاون مع المخرج مرقس عادل في رمضان 2025.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - استقر المخرج مرقس عادل على مسلسل "دهب" بطولة هيفاء وهبي لخوض السباق الرمضاني المُقبل، وهو المسلسل التي تعود به النجمة اللبنانية للدراما بعد غياب 6 سنوات منذ أن قدمت آخر أعمالها في التلفزيون من خلال مسلسل "لعنة كارما"، الذي شاركت به في الموسم الرمضان لعام 2018.

تفاصيل مسلسل “دهب”

المسلسل من تأليف تامر عبد المنعم، الذي يعمل حاليًا مع المخرج مرقس عادل على وضع التفاصيل النهائية للعمل، قبل البدء في مرحلة التصوير المتوقع أن تتم بين مصر وعدد من الدول من بينها قبرص.

تعاون المخرج مرقص عادل وهيفاء وهبي

ويأتي هذا التعاون بين المخرج مرقس عادل والفنانة هيفاء وهبي بعدما انتهيا مؤخرًا من فيلم "ولاد المحظوظة"، المقرر أن يشارك في السينمات خلال الموسم المُقبل، والذي تم تصويره بين مصر ولبنان ويشارك في بطولته بجانب هيفاء وهبي عدد من النجوم ومنهم بيومي فؤاد وكريم عفيفي وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي وتوني ماهر.