المجلس الأعلى للثقافة يطلق جوائز جديدة لتعزيز الإبداع الفني والأدبي في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن الفروع والمواضيع المتاحة للتقدم للحصول على جوائز جديدة خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2024، وذلك في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والقانونية والاقتصادية.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الإبداع والابتكار في المجتمع المصري، وتوفير فرص للموهوبين في مختلف المجالات.

الفنون: إبداعات متنوعة

تتضمن فروع الفنون مجموعة من المجالات الإبداعية التي تشمل:

عزف البيانو: تشجيع المواهب الموسيقية من خلال إبراز مهارات العزف.

سيناريو الفيلم الروائي: تحفيز الكتاب على تطوير سيناريوهات أفلام جديدة.

رسم كتاب لطفل ما قبل المدرسة: دعم الفنون التربوية وتعليم الأطفال من خلال الرسوم التوضيحية.

السينوغرافيا المسرحية: تسليط الضوء على تصميم المسارح والعروض المسرحية.

الوسائط الرقمية: التركيز على الفنون المعمارية ووسائل التواصل المتعلقة بالعمران.

التسويق الإلكتروني: دعم الحرف اليدوية من خلال منصات التسويق الرقمية.

التعبير الفني بنسيج الألياف: تشجيع الابتكار في الفنون الحرفية.

التصوير: دعم الفنانين في مجال الرسم والتصوير الفني.

الآداب: عوالم من الإبداع

تتوزع مجالات الآداب على عدة فروع تشمل:

الرواية التاريخية والتراثية: استكشاف التاريخ من خلال الروايات.

المجموعة القصصية: تطوير فن القصة القصيرة.

ديوان شعر الفصحى والعامية: تشجيع الشعراء على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم.

الحوسبة اللغوية: الربط بين اللغة وعلم الحاسب لإنتاج تطبيقات جديدة.

دراسة نقدية في مجال السرد: تعزيز النقد الأدبي وفهم النصوص.

ترجمة الأدب: دعم ترجمة الأدب من وإلى اللغات الآسيوية والإفريقية.

العلوم الاجتماعية: فهم عميق للمجتمع

تشمل مجالات العلوم الاجتماعية الموضوعات التالية:

التاريخ والآثار: البحث في تاريخ مصر وحفظ تراثها الثقافي.

الجغرافيا والبيئة: دراسة تأثير البيئة على المجتمعات.

الفلسفة وعلم الاجتماع: تحليل القضايا الاجتماعية والفلسفية.

العلوم التربوية وعلم النفس: التركيز على التربية وعلوم النفس وتأثيرها على التعلم.

الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: فهم دور الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي.

العلوم الإدارية: استكشاف تطبيقات الإدارة في مختلف القطاعات.

الوثائق والمكتبات: تعزيز دور المكتبات والمتاحف في الحفاظ على الثقافة.

الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي: دراسة تأثير التكنولوجيا على المجتمع.

العلوم القانونية والاقتصادية: تحديات وحلول

تشمل هذه الفئة موضوعات حيوية مثل:

التضخم في الاقتصاد المصري: تحليل التحديات الاقتصادية الحالية.

التغيرات المناخية: دراسة استدامة الأنشطة الاقتصادية.

حماية البيانات الشخصية: القوانين المتعلقة بالبيانات في العصر الرقمي.

كسب الجنسية بطريق الاستثمار: فهم السياسات المتعلقة بالاستثمار.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية: تحليل العلاقات الدولية والإقليمية.

تحديات الحق في الخصوصية: النظر في تأثير الذكاء الاصطناعي على الخصوصية.

إدارة التنوع الثقافي: حقوق الإنسان ودور التنوع في المجتمع.

شروط التقديم والمشاركة

يجب على المتقدمين أن يكونوا من مواطني جمهورية مصر العربية وأن يقوموا بتقديم أعمالهم إلى المجلس الأعلى للثقافة في الفترة المحددة.

يشترط تقديم أربع نسخ من الإنتاج بالإضافة إلى سيرة ذاتية وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة. يجب أيضًا تقديم إفادة من الجهة المسؤولة إذا كان الإنتاج في أحد فروع الفنون.

تنص الشروط على أن يكون الإنتاج ذو قيمة علمية أو فنية متميزة، وأن يقدم في فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات منذ نشره أو عرضه لأول مرة.

يهدف المجلس من خلال هذه الجائزة إلى تعزيز الإبداع ودعم المبدعين في مختلف المجالات.

بهذا الإعلان، يسعى المجلس الأعلى للثقافة إلى دعم المبدعين والمساهمة في إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر، مما يعكس التزامه بتشجيع الإبداع ودعم التنمية الثقافية في المجتمع.