خاص| سمر علام لـ دوت الخليج الفني: اتمنى تقديم عمل سينمائي ومناقشة تقبل الآخر بعيوبه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت سمر علام لـ دوت الخليج الفني عن سبب تأخر خطوة السينما قائلة:"نفسي اشتغل سينما وعارفة اني هشتغل سينما بأي شكل لكن فرصتها لحد دلوقتي لسه، ومش حاسه اني متعطلة أنا بقدم حاجات لطيفة راضية عنها حتى لو بسيطة بس ثابتة ".

أما عن الموضوع الذي تتمنى مناقشته من قبل الدراما أو السينما أضافت:"هتكون في الأسرة تقبل الآخر، فكرة التقبل مهما كانت العيوب والمشاكل لو احنا في نفس الأسرة ومش مرتاحين ويهمنا مصلحة بعض ممكن البعض افضل فكده تكون مصلحة الأسرة الأولى التقبل ثم التقبل من الزوج والزوجة أو مع الأولاد ".

تفاصيل مسلسل تيتا زوزو



ويعرض الآن لـ سمر علام مسلسل تيتا زوزو، المسلسل يضم كوكبة من نجوم الدراما المصرية، منهم صلاح عبدالله، نور محمود، إيناس كامل، سمر علام، حمزة العيلي، محمد كيلاني، وبسمة داوود. عبير فاروق أبدت سعادتها بمشاركة هؤلاء النجوم، مشيرة إلى أن العمل تحت إدارة المخرجة شيرين عادل يمثل تجربة غنية في مسيرتها الفنية.



قصة مسلسل تيتا زوزو



تدور أحداث مسلسل تيتا زوزو حول شخصية الدكتورة إعتزاز، التي تجسدها إسعاد يونس، وهي جدة تكرس حياتها لحل المشكلات التي تواجه أحفادها. يتناول المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية تعكس واقع الحياة، مما يجعله قريبًا من المشاهدين ويطرح تساؤلات مهمة حول العلاقات الأسرية والتحديات اليومية.