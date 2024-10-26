نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - اول اعلان رسمي عن قصف اماكن دقيقة داخل طهران بالطائرات الاسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على مواقع عسكرية في إيران في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

وذكر الجيش في بيان رسمي أنه يقوم "بضرب أهداف عسكرية في إيران بشكل دقيق وموجه، وذلك ردًا على الهجمات المستمرة التي يشنها النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".

حالة استعداد

وأضاف البيان: "الجيش في حالة استعداد هجوميًا ودفاعيًا، ونحن نتابع عن كثب التطورات من إيران والوكلاء التابعين لها".

كما أوضح البيان أن "الجيش يجري تقييمًا مستمرًا للوضع، وفي الوقت الراهن لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية".

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية "مواصلة اليقظة والامتثال لتعليمات الجبهة الداخلية، حيث سنقوم بإبلاغ الجمهور عن أي مستجدات بشكل فوري".

تأكيدات إيرانية

هذا وقد أكدت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية سماع دوي عدة انفجارات في طهران ومدينة كرج المجاورة في الساعات الأولى من صباح السبت.