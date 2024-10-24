ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -

في ليلة ساحرة من ليالي مهرجان الجونة السينمائي، تألقت النجمة ميس حمدان بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار وأثارت إعجاب الحضور. ظهرت ميس على السجادة الحمراء بفستان أسود طويل مزين بتفاصيل براقة من الخرز الأبيض، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والأناقة.

اختارت ميس تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، مما أضاف لمسة من الرقي والبساطة إلى مظهرها. كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا بدرجات النيود، مما أبرز جمال ملامحها الطبيعية وأكمل إطلالتها الأنيقة.

لم تقتصر إطلالة ميس على الفستان فقط، بل نسقت معه حقيبة كلاتش من الريش الأسود، مما أضاف لمسة من الجرأة والتميز إلى مظهرها.

تألقت ميس حمدان في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، الذي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات السينمائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف المهرجان إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية، ويستقطب جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

بهذه الإطلالة الساحرة، أثبتت ميس حمدان مرة أخرى أنها واحدة من أبرز نجمات السجادة الحمراء، حيث تجمع بين الأناقة والجرأة في اختياراتها، مما يجعلها دائمًا محط أنظار الجميع في كل مناسبة تحضرها.



اخر أعمال ميس حمدان



والجدير بالذكر أن آخر أعمال ميس حمدان شاركت مؤخرًا بظهور خاص في فيلم أسود ملون الذى تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضى، والفيلم بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان، وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي،

وأغنية زلازل في قلبي والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.