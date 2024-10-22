حفلة حصرية محدودة العدد تقدمها أنغامي للهضبة عمرو دياب تثير التساؤلات



القاهرة - محمد ابراهيم - هذا الحدث الحصري هو جزء من رؤية أنغامي لتقديم مفهوم جديد للحفلات الموسيقية في المنطقه العربية

أنغامي تسعى لإحداث ثورة فى سوق الفاعليات من خلال تقديم حفلات تحمل طابع الفخامة والخصوصية وتفاعل مميز بين النجم وجمهوره.



حفل عمرو دياب

حفلة الهضبة عمرو دياب ستكون الأولى ضمن سلسلة من الفاعليات التى تهدف أنغامي لتقديمها والتي ستحمل طابعا جديدا ومميز.

في خطوة غير متوقعه تأتي حفلة عمرو دياب الجدية لتقتصر على عدد محدود من الحضور مما يثير التساؤلات حول سبب هذا القرار ويبدو أن نجم الموسيقى العربية قرر تبني نهج جديد في حفلاته.

عمرو دياب النجم الذي ارتبط اسمه بالحفلات الضخمة والجماهيرية على مدار سنوات يتجه لنوع مختلف من الحفلات في 8 نوفمبر لكن هذه المرة بعدد محدود جدا من الحضور.



مميزات الحفل

تتميز الحفلة بأنها Seated Lounges حيث سيستمتع الحضور بمقاعد مريحة في أجواء فاخرة مع خدمات مميزة من الطعام والشراب مما يجعلها تجربة ترفيهية راقيه بمعايير جديدة.



يقام الحفل في كايرو جيت 6 أكتوبر وهي تجربه موسيقيه فاخرة تقدم لجمهور VIP بعدد محدود من التذاكر المتاحة.