القاهرة - محمد ابراهيم - السيناريست عبد الرحيم كمال يوجه رسالة لـ ويجز: "شاب مهم وعنده هوية"

حرص السيناريست عبد الرحيم كمال على توجيه رسالة خاصة لمطرب الراب "ويجز"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في الساطور التالية أبرز التفاصيل

السيناريست عبد الرحيم كمال



منشور السيناريست عبد الرحيم كمال عن مطرب الراب ويجز

نشر السناريست عبد الرحيم كمال صورة مطرب الراب الشهير "ويجز"، وكتب عليها من خلال خاصية "الكابشن":

"هذا الشاب مش مجرد نجم ناجح وجمهوره كبير ده شاب مهم وعنده هوية وعارف بيقول ايه في اغانيه ولمين ومميز وخطواته كل يوم بتثبت جدارته ويجز نموذج جميل يتحب ويحترم وتوافر الاتنين اليومين دول في حد أمر نادر".

منشور السيناريست عبد الرحيم كمال



أحدث أعمال الكاتب عبد الرحيم كمال

وفي سياق متصل يعد آخر ما قدمه السيناريست عبد الرحيم كمال من أعمال درامية هو مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وكوكبة أخرى من النجوم، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال التاريخية، وقد حقق العمل نجاحا كبيرا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم.



أبطال مسلسل الحشاشين

شارك في بطولة مسلسل الحشاشين نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سارة الشامي، نور أيهاب، عمر الشناوي، بسنت أبو باشا، جيهان الشماشرجي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.