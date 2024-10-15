عاجل - أحداث مشوقة جديدة.. موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني الحلقه 29.. من هنا

القاهرة - محمد ابراهيم - تزايدت عمليات البحث مؤخرًا عن موعد عرض الحلقة 29 من الجزء الثاني لمسلسل "صلاح الدين الأيوبي"، حيث يعد هذا العمل الدرامي من أبرز الإنتاجات التركية التي تتناول سيرة القائد صلاح الدين الأيوبي، مؤسس الدولة الأيوبية. يواصل المسلسل تقديم أحداث مؤثرة ومشوقة، استكمالًا للجزء الأول الذي نال إعجاب الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

يسعى المتابعون للحصول على موعد عرض الجزء الثاني لمتابعة الأحداث المثيرة التي سيتضمنها. وقد أعلنت قناة ATV التركية عن موعد عرض المسلسل، حيث سيتم بثه يوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2014، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت تركيا. كما قامت قناة ART1 بإطلاق إعلان ترويجي للمسلسل، مما أسهم في زيادة عمليات البحث عن موعد عرضه.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

أكدت قناة دوت الخليج الجزائرية أنها ستعرض المسلسل مترجمًا إلى اللغة العربية كل يوم ثلاثاء في الساعة 10:30 مساءً. بينما ستقوم قناة ATV ببث المسلسل يوميًا في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية. إليكم تفاصيل ترددات هذه القنوات:

تردد قناة ART1 التركية:

التردد : 11042

: 11042 استقطاب : أفقي

: أفقي معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ : 5/6

: 5/6 جودة القناة: HD

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية:

التردد : 12034

: 12034 استقطاب : أفقي

: أفقي معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ : 4/3

: 4/3 جودة القناة: HD

تتناول أحداث المسلسل فترات تاريخية هامة تتعلق بالدولة الأيوبية وصراعها مع الصليبيين على مدينة بيت المقدس، مما أسهم في تحقيق الجزء الأول شهرة واسعة. ومن المتوقع أن يتابع الجمهور بشغف الأحداث المثيرة في الجزء الثاني، حيث يرغب العديدون في معرفة تفاصيل القصة والنهاية المرتقبة.