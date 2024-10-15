في ذكرى وفاته.. أبرز المحطات الفنية في حياة الفنان أحمد عبد الوارث

القاهرة - محمد ابراهيم - تمر اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر، ذكرى وفاة الفنان أحمد عبدالوارث، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2015، عن عمر يناهز الـ 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد مسيرة فنية مليئة بالأعمال الفنية المختلفة، حيث بدأت رحلته الفنية

في التليفزيون من خلال مسلسل "هروب"، ثم زهرة الأسوار، والمسافرون، وأبرياء في قفص الاتهام، وتمساح البحيرة، ورحلة المليون، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة الفنان الراحل أحمد عبدالوارث.

أحمد عبدالوارث

نبذة عن أحمد عبدالوارث

ولد أحمد عبد الوارث في 18 أكتوبر 1947، في القاهرة، حصلَ على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية وهو من دفعة الفنان نور الشريف وأحمد زكي وعفاف شعيب، بدأ حياته الفنية في التليفزيون من خلال مسلسل هروب والذي كان من إخراج نيازي مصطفى، ثم زهرة الأسوار، والمسافرون، وأبرياء في قفص الاتهام، وتمساح البحيرة، ورحلة المليون.



عمل أحمد بالمسرح، وتزوج لفترة من الفنانة سعاد نصر، وحصل على ميدالية ذهبية وأخرى فضية في أول عمل فني له في مسرحيتي ثمن الحرية ومأساة جميلة وهو في المدرسة الخديوية، وقد انتُخِبَ في أكثر من دور في نقابة الممثلين.

مشوار أحمد عبدالوارث الفني

وحقق الفنان أحمد عبدالوارث نجاحًا كبيرًا في عدة أعمال درامية منها مسلسل “ هند والدكتور نعمان ”، “ ليالي الحلمية ”، “ من الذي لا يحب فاطمة ”، “ قصة الأمس ”، “ أحلام البنات ”، “ ناصر ”.

كما شارك أحمد عبد الوارث في عدة افلام سينمائية منها فيلم “عودة الابن الضال” مع الفنانة ماجدة الرومي وهشام سليم وفيلم “اسكندرية ليه “مع المخرج يوسف شاهين، وتعاون مع سعاد حسني في فيلم ” المتوحشة ” وفيلم “ الكرنك”.