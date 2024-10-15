خاص| باهر النويهي:" اشتغلت في التسويق العقاري.. وكواليس "6 شهور" مليانة طاقة إيجابية"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان باهر النويهي حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل "6 شهور" بطولة الفنان نور النبوي

تفاصيل شخصية باهر النويهي في مسلسل “6 شهور”

وكشف باهر لـ “دوت الخليج الفني” تفاصيل شخصيته في مسلسل “6 شهور” حيث قال: “ بجسد شخصية (حسام) وهو واحد من الـ sales team فى الشركة ويحاول الانضمام للشركة مراد ولطيفة، وهي شخصية مركبة وفيها طبقات كثيرة وحالات نفسية، وانا كنت حابب اطلعها”.

أما عن علاقته بـ نور النبوي علق النويهي قائلًا: “نور على المستوى الشخصى إنسان جميل وداعم جدًا وسلس في التعامل وبيعطي طاقه إيجابية لكل الناس المحيطين به”.

باهر النويهي يكشف كواليس تصوير مسلسل “6 شهور”

وعن فريق العمل قال:" فريق العمل من الممثلين كان فيه طاقة كبيرة من الشغف والتركيز والأستمتاع، مراد مكرم، نور إيهاب، نورا عبد الرحمن، امجد الحجار ومصطفى ليشع، وطبعًا كان نفسى اشتغل مع باقى الممثلين بس محالفنيش الحظ".

أما عن تجربة العمل مع المخرج مصطفى سولي علق قائلًا: “التجربة مع أستاذ مصطفى سولي كانت عظيمة، تحدث معي قبل التصوير واتفقنا على أبعاد الشخصية إلى أن وصلنا بالشخصية للشكل النهائي المقرر عرضه”.



وبسؤاله عن كواليس العمل علق: “الكواليس كانت مليانة طاقة إيجابية طاقم العمل كله كان بيساعد بعض إننا نطلع أحسن شغل، من فريق التصوير ومساعدين الإخراج والإنتاج.. كانت من احلى الكواليس اللي حضرتها”.



كما أكد باهر أنه عمل في مجال تسويق العقارات، حيث قال: “اشتغلت لمدة شهر فى شركة تحسبًا إني ممكن فى يوم من الأيام أعمل شخصية زي حسام”.



قصة مسلسل “6 شهور”

تدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة، ويقدم نور النبوي خلال الأحداث شخصية "مراد" موظف في شركة عقارات، يحاول اكتساب ثقة مديره لثبته في الوظيفة وبناء عليه تحقيق التارجت 25 مليون في 6 شهور ويكون فى منافسة مع نور إيهاب.



تفاصيل مسلسل 6 شهور



يتكون مسلسل "6 شهور" من 10 حلقات، ويضم طاقمًا مميزًا من الفنانين إلى جانب نور النبوي، من بين هؤلاء الفنانين: مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد علي، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، باسم موريس، بسمة نبيل وغيرهم. المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى سولي، وإنتاج شركة أروما.